國民黨總統參選人韓國瑜昨到台東進行傾聽之旅，在台東天后宮致詞時表示，「民進黨迷信民調，當蔡英文民調越來越高，卻離民心越來越遙遠，不了解民心早已思變」。嘉義市農會總幹事黃騰輝則認為，韓、蔡真實民調差距沒那麼大，他也預測明年大選韓、蔡雙方得票差距會在5%以內，韓國瑜在雲林縣、嘉義市都會勝出。

台灣民意基金會日前公布民調，55.2％支持蔡賴配，26.3％支持國政配，7.6％支持宋余配，4.3％尚未決定。然而，韓國瑜昨天表示，台灣現在有很多老百姓過的非常辛苦，但執政黨看不見，將耳朵堵起來，只相信民調的阿拉伯數字，可高、可低、可大、可小，滿足在那些民調的數字上。據《中評社》報導，黃騰輝認為，民調參考就好，2020是場訴諸經濟與尊嚴的選戰，主打經濟的韓國瑜最終會勝出。

黃騰輝指出，蔡英文本身特質和想法和底層有差距，且只聽到派系的聲音，聽不到人民心聲，反觀韓國瑜懂得傾聽底層心聲，打的是場庶民的選戰。他認為，2020選舉是經濟對尊嚴的選舉。此外，他認為，韓、蔡兩人的真實民調差距沒那麼大，他也預測明年大選韓、蔡雙方得票差距會在5%以內，韓國瑜在雲林縣、嘉義市都會勝出，嘉義縣只會小輸。

(中時電子報)