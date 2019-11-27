國民黨總統參選人韓國瑜，因親民作風、草根形象獲基層選民支持，擁大批死忠「韓粉」。雖民調屢屢落後，韓粉卻不為所動，認為每場造勢才是熱呼呼的「民心」，唯有真實反應才代表庶民心聲，冷冰冰的數字都是「假的」。近日韓各地展開「傾聽之旅」，所到之處人潮洶湧，韓粉被擠到數度無法直播，大喊：「我盡力了！」

韓國瑜赴各地展開「傾聽之旅」，每場都吸引滿滿韓粉到場助陣。近日晚間一場活動，明明非大造勢，現場人潮卻彷彿重現凱道40萬人「大進場」，讓外界驚嘆，也讓現場直播的韓粉難以招架，大喊：「韓總統進場人爆滿……我已經盡力了……（手機大當機無法直播）」

影片中，手握中華民國國旗的韓粉將現場擠得水洩不通，跟著主持人激情吶喊：「凍蒜凍蒜韓國瑜！」「韓國瑜總統好！總統好！」「2020國民黨加油！韓國瑜！」「我現在要出征！一支穿雲箭，千軍萬馬來相見！」「台灣安全，人民有錢！」「2020是中華民國生死存亡的保衛戰！大家要保韓國瑜送進總統府！」

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(中時電子報)

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