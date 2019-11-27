下周三起戒備，氣象局曝北冕影響台灣關鍵。（圖／氣象局）

今年第28號颱風「北冕」，因未來路徑都在海洋熱能量高的區域，因此形成強颱的機率很高。氣象局預估，北冕將於下週三（4日）才會影響台灣，不過是否直接影響，則取決於北冕北轉的角度及時間。

氣象局預報員官欣平表示，目前預估第28號颱風北冕將順著副熱帶高壓邊緣往菲律賓東方海面前進，但因缺乏明顯的導引氣流，因此也不排除北冕在接近台灣時會北轉，更加靠近台灣，加上北冕目前所處的海洋水溫偏暖，且風切不強，有利颱風發展，預估北冕強度未來將達中颱上限，甚至會發展為強烈颱風。

官欣平說，下周一（2日）北冕離台灣還有一段距離，預估下周三後才會影響台灣，是否直接影響要看北冕北轉的角度和時間，但間接影響一定會有，恐引進大量水氣，引發降雨和長浪，對於北冕發展，下周將密切關注。

此外，吳德榮也在「三立準氣象·老大洩天機」PO文指出，因「北冕」未來路徑皆在「海洋熱含量」高的海域，若成強颱也不必意外。

(中時電子報)