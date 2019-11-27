今（27）受東北季風持續影響，北部、東半部地區仍有短暫雨，天氣早晚偏涼，輕度颱風「北冕」不排除成為強烈颱風，目前朝菲律賓方向前進，不過路徑變動空間大，仍有待觀察。

中央氣象局今天凌晨2時路徑潛勢預測圖及暴風圈侵襲機率圖顯示，北冕颱風未來路徑皆在海洋熱含量高的海域，有充足的能量供其增強，發展成強烈颱風機會十分高，路徑顯示往菲律賓東方海面而來，可能會直接影響菲律賓呂宋島，和台灣的距離也較近，即便沒有直接影響，也要留意外圍環流，可能影響的時間則在下周三到周五。

目前資料顯示北冕颱風的強度可達中度颱風上限進入強烈颱風等級，和一般冬季颱風較偏弱的印象不太一樣，因目前和台灣的距離還有三千多公里，未來一周要持續關注。

氣象專家吳德榮指出，明（28）日至周六（30日）中部以北部分地區，周四、周五（28、29日）清晨冷空氣最強，有機會出現15、16度低溫。

氣象風險主播賴忠瑋表示，今東北風相較於昨天有稍微減弱，不過迎風面的北部、東北部和東部的雲量還是偏多，也仍有局部短暫陣雨，溫度的起伏不大，中南部和東南部則維持晴朗穩定，雖然偶而雲量偏多，但是降雨機率不高，南部需注意空氣品質，有機會達對敏感族群不健康等級。

(中時 )