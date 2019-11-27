調查局偵辦王立強「共諜」案，25日移送中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，檢方訊後26日凌晨諭令2人限制出境、出海。檢調26日下午首度召開專案會議，研議後續偵辦方向，據了解，向心供稱他2、3年前來台投資，曾斥資上億元在北市信義區購買冠德遠見豪宅2戶，出租他人當包租公收租，並不住該處，不過檢調初步了解2戶並非登記在向心夫妻名下，因此將調閱2房的權狀清查，並釐清金流。

檢調懷疑，向心夫婦大約在同一時間，曾向經濟部投審會申請來台投資1億元成立中華資本公司一案，但遭經濟部駁回，因此不排除向心所稱的購屋資金來源，就是當時宣稱來台投資成立公司的錢。

據了解，向心夫婦向檢調供稱，夫婦倆幾乎每月來台，主要是在台尋找投資機會，妻子並順便做醫美，在台期間會晤多名商界人士外，2、3年前曾斥資上億元在北市信義區購買投資冠德遠見豪宅2戶，出租他人。

但檢調發現，向心所稱購買2戶豪宅，但不是登記夫妻名下，因此將調閱2戶豪宅的交易資料及權狀查證外，若購屋一事屬實，也將進一步查明購屋金流。

檢調發現，向心雖供稱在台有投資置產，夫婦倆來台都是住五星級飯店，由於2人的住居所及戶籍地都在香港，認為對2人限制住居意義不大，因此諭知2人限制出境、出海。

此外，檢調26日下午首度召開專案會議，研議後續偵辦方向，據了解，辦案人員因爆料者王立強人在澳洲，因此促請調查局儘速透過有關管道向澳方調取相關事證或文件，以利案件後續偵辦。

(中時電子報)