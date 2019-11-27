越南昨(26)日發生了一起悲劇，有一名11歲的小女孩疑似因為受不了父母長期不斷爭吵，傷心的從住處的39樓跳下，當場死亡。據目擊者表示，死者的父母不斷地哭泣，而當救護車抵達後，父親跪在救護車旁痛哭了很久。

據報導指出，死者的母親在早上6點走進女兒房間後，卻沒見到人，在找保安時發現了樓下的騷動後，該名母親才認出了自己的孩子。鄰居表示，女孩平日十分溫順，並沒有什麼奇怪的跡象。

不過死者的另一位鄰居向媒體透露，女孩的父母長期爭吵，在事發前兩天還聽到了兩夫妻大聲的爭執聲，而事態在25日晚上加劇。隔日女孩便跳樓身亡。目前警方排除了他殺的可能，不過仍表示死者輕生的原因尚待釐清，但警方也證實了鄰居所言。

據鄰居所言，死者是家中的第二個孩子，在見到死者後，她的哥哥和父親跪在救護車旁非常久，接著開始哭泣。

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疑受憂鬱症所苦 婦人跳樓輕生

(中時電子報)

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