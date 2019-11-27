香港第六屆區議會選舉落幕，泛民派大獲全勝，搶下385席次，美國總統川普昨（26）日首度回應，表示支持示威民眾，不過也重申和大陸國家主席習近平「關係非常好」，希望香港問題好好解決。

美國總統川普26日回應香港區議會選舉結果，指出支持香港示威民眾，但同時重申和大陸國家主席習近平關係非常好，希望香港問題好好解決。

綜合美聯社、美國之音報導，美國總統川普昨日在白宮橢圓形辦公室接受媒體採訪，當被問及區議會選舉過後，要對香港傳達什麼訊息時，川普回應，「我們支持他們。」

不過他隨即話鋒一轉，重申和大陸國家主席習近平的「關係非常好」，稱兩國間重要的貿易協議正處在「最後陣痛階段」，進展非常順利，但他也強調希望香港問題好好解決，他說預期習近平能夠達成這件事，「我了解他，我知道他會實現它。」

與此同時，外界正在關注川普會否簽署美國參、眾兩院日前壓倒性通過的《香港人權與民主法案》，該法案一旦簽署成法，美國國務院每年將重新評估香港自治情形，是否仍符合享有特殊關稅待遇的資格。該法案激怒北京，抨擊華府干預內政，川普目前尚未明確表態會否簽署。

川普今年8月才用「騷亂」（riots）一詞描述香港的街頭示威行動，指出香港問題必須由北京解決，令外界質疑他會否堅定捍衛香港自由。22日他接受福斯新聞台（Fox News）專訪時，再度使用「騷亂」一詞，警告香港問題恐影響美陸貿易談判，他當時甚至誇口，要不是自己勸退習近平，香港14分鐘內就會被摧毀。

(中時電子報)