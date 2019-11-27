去年市長大選期間，「荒謬大師」藝人沈玉琳多次與韓國瑜合拍影片及開直播大力挺韓，但任職於高雄市右昌圖書館分館主任的胞兄沈玉璞，卻被爆出疑因弟弟與市長的好關係，將連跳2級升任經發局秘書室主任，高雄市府經發局長伏和中強調，完全依照正常程序升任，沒特殊背景考量。

經發局指出，沈玉璞為國立中山大學研究所畢業，並取得81年特種考試台灣省地政人員乙等考試及格。自81年初任公職，歷經課員、科員、助理編纂，並自94年起擔任高雄市文獻委員會薦任第8職等組長職務，後因機關改制、修編，自99年12月25日起降調薦任第7職等高雄市立圖書館分館主任迄今。

伏和中說，沈玉璞早就取得8等資格，根本非兩級跳，是因經發局人事出缺，才依正常程序人事進用，沒有特殊背景考量。新職缺是一般行政，符合沈玉璞的職系。

經發局表示，將借重沈玉璞地政專業財產管理、工程規劃及圖書館行政庶務工作經驗等豐富職務歷練背景，擔任秘書室主任以協調整合、辦理工程招標並確保採購品質、落實執行各項行政事務工作。

(中時電子報)