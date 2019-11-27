澳洲一起王立強共諜案鬧得台灣雞飛狗跳，國民黨總統候選人韓國瑜也因為受到指控而遭到各方攻擊，親民黨立委候選人李正皓認為，這起事件從民進黨與澳洲政府的反應看來，「並不單純」，他更直言，「民進黨政府與澳洲根本早就串通好了！」

李正皓表示，光是拿上個月的香港陳同佳事件來對比，民進黨政府、蔡英文的對外反應「亂得不得了」，一下說不准入境、一下說入境就抓人、一下又說要派人赴港抓人、一下又說逮捕非投案，內政部長徐國勇更在媒體面前氣急敗壞，被說是髮夾彎；「這才是民進黨處理國際事務的樣子」，李正皓直說，民進黨對於外國事務本來就無能為力，所以處理起來才顯得一團亂。

但是這次共諜案卻井然有序得可怕！李正皓說，整個事件在22號凌晨澳洲出現新聞、23號白天於台灣見報，當天蔡英文就回應，回應的內容還得體的不得了！一切都在掌握中、嚴辦、現階段不針對個案討論，簡直就是事先就準備好的回應！然後竟然24號台灣就抓到報導中的「向心」了！我們的國安單位甚麼時候這麼有效率了！

然後這次徐國勇也不氣急敗壞了！李正皓表示，徐國勇這次表示「檢調已經都在約談中」，心中胸有成竹！而26號蔡政府更表示「已經派人去接觸王立強」，投審會更公布2016年他們就已經擋下向心在台灣的投資！

這讓李正皓相當傻眼，甚麼時候台灣的投審會這麼精明了？甚麼時候台灣的檢調單位想去國外接觸相關人士就可以去了？連當時陳同佳案想派人去抓人，香港政府理都不理你！一切都太有節奏了！而且不只台灣在丟球，澳洲也在接球啊！

李正皓表示，25號澳洲的情報局長就發推特，表明說「有這件事情、正在了解中」；26號澳洲警方、澳洲國防專家分析師投書，結果竟然是澳洲總理出來說話！連總理都出來討論這個事件！整個澳洲從媒體到總理，每一個階層都在配合民進黨論調，「根本就通通都串通好了嘛！」

(中時電子報)