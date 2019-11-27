柯震東今年六月曾被本刊拍到他在台北市各地，拍攝電影《尋找Money boys》，該片已於九月殺青，電影中柯震東飾演的Fei，為了家計，不得不遠走他鄉賣淫。多年後，Fei碰到已經結婚生子的前男友，雖然對方曾讓他傷透了心，但Fei的心裡依然愛著前男友。據悉，幕後團隊結合歐洲各國菁英的《尋找Money boys》，在拍攝時已經嚴重超支，因此在還沒有上映的情況下，就知道是賠錢在做。

CTWANT 封面故事》柯震東 合謀九把刀求翻身

叫好叫座的《那些年，我們一起追的女孩》，是九把刀執導的首部電影，還捧紅了柯震東等人。由左至右：柯震東、陳妍希、九把刀、敖犬、侯彥西。（圖／報系資料庫）

而柯震東與九把刀繼《那些年，我們一起追的女孩》後將再度合作的新片，是部以穿越為題材的電影，目標鎖定東南亞及國際市場，預計二○二○年底前上映。由於資金尚有缺口，兩人正急著尋找金主合作。

今年六月，本刊在台北市直擊柯震東拍攝同志議題電影《尋找Money boys》。（圖／本刊攝影組）

比起柯震東，九把刀同樣需要多點好運。二○一四年，九把刀被大陸網友翻出曾公開表態「反服貿」的言論，從此被冠上「台獨」帽子，還一度傳出他的小說也被大陸廣電總局強制下架。在電影、小說都無法順利登「陸」的雙重打擊下，九把刀似乎也開始接受現狀，恢復過去暢所欲言的作風。

日前九把刀在臉書發表「反送中」言論，卻遭網友拿他劈腿周亭羽的往事反譏。（圖／翻攝自九把刀臉書專頁）

近日，九把刀經常在臉書發表對香港「反送中」運動的看法，甚至痛斥：「我其實不知道，這幾天還有心情拍自己吃了什麼下午茶點心放臉書的人，在想什麼。」呼籲網友多關心香港時事，卻遭網友拿他婚前劈腿周亭羽一事反譏「人家正大光明吃，又不是偷吃！」此外，日前大陸網友也把九把刀的相關言論截圖並放上微博，還放話：「已上報有關部門。」似乎想徹底阻擋九把刀到對岸淘金的機會。

(中時電子報)