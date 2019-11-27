據澳洲媒體報導，一名自稱在香港、台灣、澳洲擔任間諜的中國大陸特務王立強（Wang William Liqiang），日前向澳洲投誠，爆料大陸企圖干擾台灣2020總統大選，2018年更曾提供韓國瑜高達2000萬人民幣。韓動怒說重話，王也傳出詐欺犯身分；親民黨總統參選人宋楚瑜發言人于美人嗆辣5問蔡政府，讓一票韓粉拍手叫好，就連在座台南市議員謝龍介也點頭大讚。

于美人在政論節目《平論無雙》激動表示：「這一次這個共諜案，我到現在為止，我還沒有看到蔡政府嚴正的出來跟我們說明，為什麼？因為這是國安問題！我們今天選蔡政府，不就是要保障人民免於恐懼的自由嗎？但是這一、兩年來，我們每天在被蔡政府恐懼！」

于美人進一步指出：「為什麼告訴我們有芒果乾、有共諜案？你做為一個蔡政府你現在是執政黨，你必須要讓我們知道說：第一個，這個新聞怎麼來的？這個人有沒有進來？資金有沒有進來？你查得怎麼樣？你說之前就已經有掌握，你掌握了什麼？你要出來說清楚！在這個節骨眼，這最緊張的時間，我們的民主是很脆弱、我們才20年而已，承受不起這樣動盪！你知道嗎？」

不僅如此，于美人也強調：「我現在想的、宋主席想的，都不是這個選舉！是想如果這個事情，蔡政府不講清楚的話，選完之後兩邊要怎麼處理？你如果這樣，有一邊選輸的時候，絕對覺得不公平！而且是國安問題，為什麼你政府不用出來說你處理得如何？你都沒有說，你不說、你越不講，你就是讓子彈亂飛一下嗎？這是你做政府的一個責任！」一席言論，也讓在座的謝龍介大表贊同。

影片被傳到挺韓社群，網友紛紛回應：「于美人真棒」、「于美人真美」、「美人心真善，認為選後大家要團結做朋友，可是我們都聽到冥進黨上刺刀的聲音」、「終於有人出來說真心話」、「講得太好了！」「真的棒……句句中肯 我要的就是免於恐懼！」「美人姐說得真好，我們選一個每天來嚇唬人民的政府幹嘛？讓她下台吧！她不適任！」

(中時電子報)