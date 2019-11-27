苗栗縣環保局26日表揚特優機車排氣檢測站業車。〔環保局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣政府環保局為提升全縣機車排氣定期檢驗品質，26日在環保局辦理定期檢測人員教育訓練，並頒獎表揚優良的10家機車檢氣站，環保局陳華盛指出，苗栗全縣須接受定期排氣檢測的機車約有20萬輛，今年1至10月止，已有17萬輛接受檢測，仍有3萬多輛未檢，他呼籲未檢車主盡快到就近的機車氣檢站檢測以免受罰。

環保局表示，目前苗栗縣領有核可證的機車排氣檢驗站共計93家，為提升全縣機車排氣定期檢驗品質，環保局都會定期舉辦檢測人員教育訓練提升檢驗技術及查核輔導加嚴記點，並進行檢驗站評鑑。26日環保局在4樓禮堂表揚10家表現優良的機車定檢站。

環保局檢測機車檢氣站項目，針對各檢驗站檢測環境、檢測儀器保養狀況、定檢問題解說及服務態度等各項服務品質進行評比後，評選出3家特優檢驗站及7家優良檢驗站。獲選為今年度特優檢驗站者分別為：冠慶輪業有限公司(苗栗)、三鈴機車行(苗栗)及東祥機車行(頭份)等3家檢驗站；另獲選為今年度優良檢驗站者分別為： 順興機車行(苗栗)、冠榮機車行(苗栗)、益豐機車行(竹南)、明輪機車行(後龍)、鎮吉機車行(三義)、明村機車行(苑裡)、范氏大車業有限公司(頭份)等7家檢驗站。

環保局表示，這10家檢驗站除服務態度親切積極外，到站檢驗機車數較他站多，檢驗品質皆符合法定標準程序，人員素質優良，此外，各站皆各有特色，評鑑委員皆給予高度肯定，包括：主動提醒客人按時定檢與提供維修、保險、檢驗整合服務、貼心的專屬等候休息區、免費Wi-Fi上網服務及辦理汰舊換新加碼補助活動，並配合環保局政策填答二行程問卷，完成車輛點檢換取宣導品活動等，值得表揚。

苗栗縣政府環境保護局局長陳華盛表示，苗栗每年應定檢機車數約24萬輛，截至108年10月應到檢機車數約為20萬輛，目前完成檢驗約17萬輛，到檢率為85.9％，尚有約3萬輛車未到檢，呼籲尚未完成定檢的車主，請儘速前往環保局委託檢驗站進行排氣檢驗，如經查獲未完成定檢車輛將可處新臺幣500元罰鍰，不合格未複驗合格者將可處新臺幣1,500元罰鍰；逾期未定檢6個月後經通知仍未檢驗可處新臺幣3,000元罰鍰，再次通知經查獲後仍未改善得移請監理單位註銷牌照。此外，也請車主在行照發照前後1個月內，進行排氣定期檢測，以免受罰。

(中時 )