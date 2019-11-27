柯震東努力尋求翻身機會，與九把刀似乎是為洽談工作內容見面，據了解，渴望再創高峰的他們，將攜手合作穿越題材的電影，瞄準東南亞及國際市場，預計明年底上映。而本刊也直擊柯震東的玩樂仍然不能少，他與好友王大陸在自家酒吧「Asylum」碰面。王大陸和女友IVY率先走出酒吧，小倆口還在門口親熱一番，完全不顧旁人眼光，娛樂圈還有這些人，也是超愛如此高調放閃的。

CTWANT 封面故事》柯震東 合謀九把刀求翻身

放閃沒在怕引發喧然大波的經典例子要屬謝忻和阿翔，這對節目搭檔傳出曖昧多時卻死不認帳，一直以「兄弟情」帶過，卻被拍到若無旁人地在大街上激吻，謊言才被戳破，單身女戀上人夫遭到指責，也重創兩人演藝事業。

另一對放閃的好組合就是「少女時代」成員秀英和演員男友鄭敬淏，兩人穩交近6年，小倆口牽手逛街從不避嫌，粉絲都相當看好他們的感情。

至於依依與納豆2年前公開戀情後，常在網路放閃，到澎湖玩時依依還秀出E級雪乳靠在納豆身上拍照，羨煞許多網友。

(中時電子報)