男童不慎落海，海巡人員立即投擲浮力拋繩帶救援。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

男童不慎落海，海巡人員立即投擲浮力拋繩帶救援，所幸男童並無大礙。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

1名釣客26日帶著8歲雉兒前往台東烏石鼻海域釣魚，烏石鼻安檢所安檢人員前往對釣客主動提供救生衣及勸導提醒注意安全時，發現釣客隨行之8歲幼兒不慎落海，安檢人員隨即使用浮力拋繩帶成功救援，並帶往安檢所包紮照料。

26日晚上約8時25分，烏石鼻安檢所安檢人員巡查右側碼頭約10公尺處礁岩區有2員民眾正在釣魚，於是前往主動提供救生衣及勸導提醒注意安全時，未料竟發現該名釣客隨行8歲幼童不慎落海。

8歲幼童在海中載浮載沉，不斷掙扎，安檢所人員立即投擲浮力拋繩帶即時救援，並與釣客協力將幼童拉救上岸，幼童受到驚嚇加上夜晚寒冷頻頻發抖，經初步檢視該幼兒意識清楚，僅左手手指有輕微擦傷，海巡人員帶往安檢所包紮後已無大礙。

海巡署第13岸巡隊呼籲：若於海域、港區及岸際發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打海巡署118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援；另安檢所均有出借救生衣安全服務，請台東地區喜愛釣魚人士多利用本項措施，以保障自身生命財產安全。

(中時 )