2020總統大選進入倒數，最新民調顯示，蔡賴配獲得55.2％支持，國政配則為26.3％，宋余配7.6％，「蔡賴配」領先「國政配」達29個百分點。對此，國民黨立委賴士葆直言，蔡英文民調若真的有55%這麼高，可以回家睡覺、出訪了，回來就當選了。賴也認為，韓國瑜有機會創新紀錄，用經濟議題主導大選議題，獲得勝選。

台灣民意基金會日前公布民調，55.2％支持蔡賴配，26.3％支持國政配，7.6％支持宋余配，4.3％尚未決定。此外，11月蔡賴配比10月蔡英文個人支持率高出9.1個百分點，而國政配比10月韓國瑜個人支持率減少4.8個百分點，宋余配比10月宋楚瑜個人支持率減少3.8個百分點。據《中評社》報導，賴士葆認為，蔡英文支持度若真有55%這麼高，哪需要跑基層、釋放利多政策撒幣？可以回家睡覺了。

賴士葆認為，民進黨每次都打國安議題，韓國瑜可以強調經濟問題，他認為韓國瑜有機會創新紀錄，用經濟議題主導大選議題，獲得勝選。此外，賴士葆也建議韓國瑜加大火力批判蔡政府，重燃人民對蔡執政不滿的情緒。

(中時電子報)