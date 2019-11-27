買房是許多人的夢想，不過現在要買房，不靠父母簡直難如登天，而近日就有網友就PO文詢問，40歲貸款買房會太晚嗎？貼文一曝光，立刻引來網友討論，其實買房無關乎年紀，而是存款多少，40多歲才買房貸款2500萬的悽慘下場，就是問題最後由女兒承擔。

近日有網友在PTT上貼文表示，阿姨和姨丈都40多歲了，2人月薪都有8、9萬元，育有2女，前陣子貸款買了位在淡水的房子，4房2廳，加貸款共2500萬左右，分30年繳。2個孩子年紀都還小，還要負擔2個孩子的教育費用，這樣硬買房子且分30年貸款，會不會太不明智了？

貼文一出，立刻引發網友討論，「30幾歲根本買不起房阿」、「太晚買了，多付很多錢在租房子上」、「其實買房跟年紀無關，跟你存款有關啊」、「房貸利率那麼低有啥好怕的，貸款出來存定存都會賺」。

不過也有網友認為生活會很吃緊，「父母薪水約20萬，要還貸款，2個女兒還要上微閣，可以洗洗睡了」、「繳個10年，2個女兒就接手了阿」、「40多歲買，最後問題會落在女兒身上，苦了女兒」、「30歲買會比較好！說的好像40歲買就能付清一樣」。

(中時電子報)