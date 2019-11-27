法拉利衝出女機車騎士遭撞死亡（翻攝照片／戴上容新北傳真）

在新北市新莊經營當鋪的40歲男子林商彥，昨（26日）下午駕駛千萬法拉利360跑車，逆向撞死蘇姓超商女主管。據了解，林男除經營當鋪，還開拉麵店，不但是名多金商人，還有雙妻，住家地下室更停放數十輛客人典當或當鋪同業借停的超跑、重機。

林男昨天下午3時許駕駛法拉利360 Modena，準備返回新莊住處，行經新莊福營路、往民安路方向，法拉利突然衝至對向車道，迎面撞上2輛機車，造成2名女騎士當場彈飛數公尺。其中38歲蘇姓女騎士失去生命跡象，送醫後不治。

據悉，林男家境富裕，在台中市經營拉麵店，在新北市新莊區經營當鋪，也是新莊一間建設公司董事，與地方上不少民意代表多有互動，人稱「小林哥」。他自己擁有不少重機、超跑，住家地下室更停放數十輛客人典當或其餘當鋪同業借停的超跑、重機。不過他駕駛的紅色法拉利360跑車，是向友人的胞姊借來試駕的。

據自由時報報導，多金林男有2名妻子、育有1女；遭撞死的蘇姓女騎士則是在超商工作20多年的主管，昨在支援其他店的路上遇死劫。

(中時電子報)