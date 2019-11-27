路透社/易普索（Reuters/Ipsos poll）今天公布民調顯示，美國聯邦眾議院委員會過去幾週對總統川普彈劾調查進行一連串電視轉播公開聽證期間，贊成彈劾川普的比例穩定增加。

根據昨天和今天所做的最新民調，47%的美國成年人認為川普「應該被彈劾」，40%的人持相反意見。

綜合上述結果與路透社/易普索過去幾週的民調發現，相較於反對者，支持彈劾總統的美國人愈來愈多。

在聽證會於本月13日展開前，路透社/易普索調查顯示，支持彈劾人數扣除反對人數所得出的「淨支持率」為3個百分點，聽證會首週結束後升到4個百分點，邁入第2週時則增至5個百分點。

最新民調顯示，彈劾淨支持率如今已來到7個百分點。

眾議院發起的彈劾調查聚焦川普是否在7月25日的電話中施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），要他調查民主黨政敵拜登（Joe Biden）和他的兒子韓特（Hunter Biden），以及川普指稱干預美國2016大選的源頭是烏克蘭而非俄羅斯的陰謀論。

然而，若以政黨區分，公眾對彈劾總統的看法可說是涇渭分明，約8成民主黨人支持彈劾川普，8成共和黨人反對。

路透社/易普索民調顯示，7成共和黨人認為眾院調查不公，他們大多反對在缺乏徹底違法行為的情況下彈劾總統。

4成共和黨人贊同總統利用職權謀取經濟利益，應面臨彈劾調查，3成認為總統妨害司法公正或損害美國海外利益，啟動彈劾調查是正當之舉。

只有2成表示，如川普被控濫用職權、以取得不公平政治優勢理應接受彈劾調查。

路透社/易普索以英語對全美展開線上調查，受訪的1118名成年人包括528名民主黨人、394名共和黨人和111名獨立派人士，信賴區間為3個百分點。

(中央社)