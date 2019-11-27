原本挺郭台銘的資深藝人恬娃，也到場挺韓國瑜。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今天（27日）宜蘭傾聽之旅，首站來到蘇澳區漁會，蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，總算有總統參選人到蘇澳來了解漁民心聲，他提及一例一休等問題，造成經濟與文化傳統衝擊，原本挺郭台銘的資深藝人恬娃，也到場挺韓。

韓國瑜宜蘭傾聽之旅從蘇澳出發，一路到羅東、五結、宜蘭市、礁溪等地，首站到蘇澳，有不少支持者到場相挺。

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