韓國瑜宜蘭傾聽之旅 恬娃棄郭挺韓 09:562019/11/27 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜宜蘭傾聽之旅，首站到蘇澳區漁會傾聽漁民心聲。（林宏聰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 原本挺郭台銘的資深藝人恬娃，也到場挺韓國瑜。（林宏聰攝） 國民黨總統參選人韓國瑜今天（27日）宜蘭傾聽之旅，首站來到蘇澳區漁會，蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，總算有總統參選人到蘇澳來了解漁民心聲，他提及一例一休等問題，造成經濟與文化傳統衝擊，原本挺郭台銘的資深藝人恬娃，也到場挺韓。 韓國瑜宜蘭傾聽之旅從蘇澳出發，一路到羅東、五結、宜蘭市、礁溪等地，首站到蘇澳，有不少支持者到場相挺。 (中時 ) #蘇澳 #韓國瑜 #宜蘭 #首站 #參選人 也許您會感興趣 推薦閱讀 難怪隨扈會哭！陳揮文揭韓國瑜私下真實一面 00:202019/11/23 娛樂 出席後援會 韓與婦女勞工站在一起 02:512019/11/23 政治要聞 怒駁外電報導！ 韓國瑜：有拿中共一塊錢就退出總統選舉 15:082019/11/23 政治 為楊瓊瓔站台 韓國瑜：無薪假保障6成薪 15:422019/11/23 政治 為楊瓊瓔站台 韓：無薪假保障6成薪 15:332019/11/23 政治 不忍了！周錫瑋：蔡英文動用國家機器賄選？ 08:142019/11/24 政治 韓蔡誰贏？新黨竟爆出真實民調！ 08:132019/11/25 政治 博恩節目現場打電話邀上節目 韓國瑜：Yes, I do！ 23:472019/11/25 政治 韓將上這節目！網：1450現在快嚇死… 10:312019/11/26 政治 獨》凌晨還在打 韓手機曝光被打爆 火速換號碼 13:332019/11/26 政治 政治熱門新聞 蔡英文已經玩完了！網笑：1450還在嘴硬 - 政治 共諜案于美人嗆辣5問 狂掃一票韓粉 - 政治 宋楚瑜怒嗆韓國瑜！幕僚大驚喊4字... - 政治 韓國瑜「大進場」嚇死人 網：我盡力了 - 政治 找到了！讓教授飆淚的韓粉就是他 網驚：釋迦牟尼轉世？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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