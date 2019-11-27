親民黨主席宋楚曾稱，不分區提名立委有「郭台銘的影子」，但與會人士指稱，不分區名單公布前兩週，就將郭家軍名單送到宋楚瑜面前，郭還特別舉薦了聯電榮譽副董事長宣明智；11日將最終名單，郭還與會微調名次，難怪在不分區名單公布的當日，秘書長李鴻鈞笑容很少。

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郭宋的結盟讓原本自以為聰明過人一等柯文哲不禁大嘆「（郭董）生意人嘛！」民眾黨原訂十五日公布不分區名單也臨時喊卡，延後三天才曝光，最後郭家軍僅由高虹安列第三，顯示柯P對郭董萌生不滿與戒心。

宋郭結盟之後，兩人縝密規劃不區名單，知情人士透露，尤其郭早在這份被外界視為「滿滿台銘味」的不分區名單拍板定案，二十日正式對外公布。外界推估，親民黨本屆最少可拿下三席，依照女性保障名額制度，「郭家軍」名列第三的宣明智與第四的劉宥彤，還有民眾黨的高虹安順利進入立法院。

只是親民黨有創黨理念，有共患難的革命感情，黨內不分區提名作業，竟然與黨外人士參與討論，並提出自己名單，此舉多少讓親民黨內有不平之聲。

郭董與宋楚瑜合作早有默契，親民黨公布不分區名單後，柯文哲相當傻眼。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)