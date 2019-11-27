美國參眾兩院上週相繼迅速通過參院版「香港人權與民主法案」，並在21日正式將法案送出國會，遞交至白宮給川普簽署。由於川普目前將與大陸簽署初階貿易協議視為重要目標，外界擔憂他會為了與北京達成協議而將犧牲香港人權，對此，美國國務卿蓬佩奧表示，美國人權標準適用世界各地，香港也不例外，美方也堅定希望大陸履行其對香港承諾。

被問及川普對法案態度，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日召開記者會時表示，美國政府對北京該如何對待自己人民，態度立場一直很清楚，「我們（美方）將自身人權標準套用在全世界，香港也不例外」，「美國持續支持『一國兩制』架構所保證香港的民主價值及基本自由，也支持香港人民的渴求」。

蓬佩奧指出，美國國會已採取動作，法案也被送至川普面前，他不便搶先一步猜測川普會怎麼做。但蓬佩奧強調，美國行政部門政策一直很清楚，也堅定支持中共持續履行其對香港的承諾，並表示「在香港人民身上有看到這點，我們（美方）要的也是一樣，那就是繼續維護在國際法下所達成的協議」。

至於是否會建議川普簽署香港法案，若川普簽署法案後生效，他將必須針對香港情況做出相關判定，但為了確保過程公平中立，他不希望現在做任何預判，但他也強調，若法案生效，他將會公開相關認證報告，並依據法規將報告送至美國國會。

蓬佩奧也恭喜香港人民24日成功舉辦自由、公平及和平的地方區議會選舉。根據港媒初步統計，非建制派在所有民選452席次中拿下388席，其中以泛民派為絕大多數，親中建制派則僅拿下59席。

(中時電子報)