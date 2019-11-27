梁靜茹和富商趙元同結婚9年，今年爆出婚變，之後她在新專輯分享會時，承認已簽字離婚，但手續還在辦理，不過現就爆出兩人婚還沒離成，趙元同就急著和失婚名媛林以婕曖昧，甚至還帶納豆前女友林千又，3人同遊新加坡。

據《鏡週刊》報導，趙元同日前和林以婕一起去玩具特賣會，兩人不時牽手，交情看起來已超越普通朋友，此外，除了林以婕，趙元同還跟林千又有關係，據悉，他付了所有費用，和林以婕、林千又同遊新加坡，3人不僅穿同款上衣，合照站中間的趙元同，還把手摟在林千又腰間，留下兩女一男親密互動的照片。

而其實梁靜茹今年8月傳出婚變時，還沒和趙元同離婚，只是簽了離婚協議，後續流程還在跑，但趙元同就已傳出花心事跡，據悉，他們要辦正式離婚手續當天，趙元同卻人間蒸發，有一說是他其實很享受「梁靜茹」老公身分，或是離婚條件不滿意，所以才缺席。

(中時電子報)