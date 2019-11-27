中央放寬中火燃煤量，中彰投3縣市齊聲反對。國民黨副總統參選人張善政說，他支持地方首長的立場；他並引用世衛組織全球肺癌發生率地圖資料，說台灣在亞洲排名第2，僅次北韓，蔡政府若執意用癌發電，民眾健康就是最大犧牲品。

中央發函指中火依法「得」放寬10％燃煤許可，張善政上午出席亞太戰略資安論壇：台灣的機會及隱憂受訪時說，「得」放寬表示最後的選擇權還是在政府，幾個地方首長已經表達得很清楚，不會退讓，他支持地方首長的立場。

張善政並說，昨天有個新聞，就是WHO公布亞洲國家肺癌罹患率台灣是第2名，只比北韓好一點點，北韓想像中因為經濟問題燃燒很多生煤，空間當然不好，接下來就是台灣，這是一個警訊，我們政府如果還在講用愛發電，他要改一個字，就是用肺癌的癌發電，如果政府的能源政策再不趕快醒悟，民眾的健康就是最大的犧牲品。

國民黨立委許毓仁也說，目前中火這樣的要求是不是可以做得到，是否可符合地方政府及國人呼吸健康的要求，要做一個完整的評估，他呼籲中央不要到了選舉只是為了要操作選舉，做政策上的買票。

(中時 )