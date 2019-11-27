郭台銘佈局立法院，早已是不是秘密，歷經初選之亂，郭董早已從「政治素人」脫胎換骨，並計劃一步步爬上第三勢力的霸主之位，蔡沁瑜甚至兩度出席台灣維新黨創黨大會和區域立委公布會場，透露出「廣結善緣」的心思，最後郭家軍並未插旗維新黨的不分區立委，維新黨內人士透露：「郭不看好我們，不會在我們身上做投資。」，並非所有小黨都入得了「霸道總裁」之眼。

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知情人士分析，郭多面相滲透競爭關係的小黨，優點是個人的定位很模糊，但子弟兵卻潛伏在各小黨之中，戰略目標卻格外明顯，就是象徵國、民兩黨之外第三勢力共主。然而該人士也坦言，郭在台灣政治市場究竟能佔有多少份量，僅有幾位郭家軍進立法院，尚談不上影響政局，郭家軍進入立法院後合縱連橫，如何與黨派聯盟謀取正副院長，才是觀察重點所在。

郭家軍化整為零插旗各個小黨，鴻海集團大數據辦公室主任高虹安，位列台灣民眾黨不分區名單第三。（圖／翻攝自高虹安臉書專頁）

郭董除了插足各小黨外，國民黨因為不分區名單的爭議，以及黨內資源有限，輔選困難狀況下，郭也伺機積極與國民黨區域候選人及地方派系搭橋拉線，透過各種協會、基金會拉攏國民黨籍候選人，一是實質支援；二也是藉此先搏感情，等進到了立法院，再做盤算。

遭國民黨開除黨籍的「草協聯盟」發起人李正皓，披橘袍轉戰新北市中和區立委，獲郭董幕僚蔡沁瑜到場支持。（圖／黃耀徵攝）

國民黨桃園市議員詹江村臨登記參選前，卻被韓國瑜一通電話攔下，他說，在地方誰不知道誰與郭接觸；但他認為，郭花那麼大力氣，最終也會是一場泡沫，但郭安排自己人進立法院，未來必會對有利自己的法案及預算造成決定性影響。

(中時電子報)