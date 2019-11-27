網友臉書留言。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨總統參選人韓國瑜呂在各家民調落後，「韓粉」支持者卻不為所動，認為各大造勢場合人潮洶湧，這才是真實的民意展現，比冷冰冰的數字要有說服力。韓粉更直接向總統蔡英文下「挑戰書」，問蔡英文敢不敢像韓一樣，造勢場合都不動員？

網友在臉書社團「韓家軍」發文，激動表示：「有種妳蔡英文就不要動員，跟韓國瑜一樣，妳敢不敢，妳敢不敢，妳敢不敢？」文章一出，迴響熱烈，獲得近1000人按讚、超過140則留言與數十次分享。

網友紛紛回應：「沒有動員，不會造勢沒有黑韓，不會選舉這就是綠擋」、「沒有便當誰會去，只有一些綠腦怪才去」、「不想看到她講話，我怕便當吃不下」、「你別嚇她了，她真的不敢啦，萬一沒人，她怎麼給自己台階下？」「那就只剩下300名維安！」「她不敢」。

此外，也有網友感嘆：「韓國瑜總統如果沒有當選後真的會崩潰」、「階層勞工的心聲真的過得很辛苦，想找一份做工的工作也很難，希望能替最底層勞工的想想，韓國瑜總統如果能當選希望能幫忙，只是想安居樂業」。

(中時電子報)