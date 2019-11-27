親民黨主席宋楚瑜參選總統後持續繼批藍又批綠，今日被問到在關鍵的兩岸議題九二共識上，藍綠兩大黨的立場哪一方和他的理念比較接近時也不給予正面回應，只說自己的理念最好。

宋楚瑜表示，他最清楚九二共識來龍去脈，1992年他是國民黨大陸政策指導小組召集人，最了解兩岸交往達成的基本共識。兩岸要進行建設性對話，包括近兩位美國總統歐巴馬和川普在內美方也持這樣的觀點。不管雙方堅持甚麼都不該對抗對立而是對話坐下談，表達我們不放棄自由民主制度的立場。

此外稍早宋楚瑜接受《POP撞新聞》節目專訪時同樣繼罵藍又罵綠，他質疑藍營這邊國民黨副總統候選人張善政提到政黨票可以投給其他政黨，綠營總統蔡英文宣稱不挑釁不冒進，但副總統候選人賴清德卻自稱是務實台獨工作者，這樣不管藍綠當選後，到底是要聽總統的還是副總統的？

針對空汙議題，宋楚瑜指出火力發電產生嚴重空汙有兩個原因：使用劣質的煤與發電機組應更新為耕莘，這些都不是台中市政府有能力管制的，當總統要了解為何買劣質煤，有沒有官商勾結問題。

早先行政院政務委員唐鳳接受外媒訪問時，面對外媒詢問北京認為台灣是分離的領土回稱「台灣在新石器時代就分離了」，對此宋楚瑜表示新石器時代是7千年前的事，但那時有中國了嗎？中國五千年歷史，他呼籲民進黨政府不要糟蹋人才，不要讓人才因為政治正確才被政府聘用。

(中時 )