原想取得親民黨支持的王金平，雖透過中間人多次與親民黨聯繫，終究沒有得到這最後一張門票，但據相關人士表示，王金平已準備好的競選總部及各地服務處，都將提供親民黨在大選中使用。

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王金平苦等親民黨關愛的眼神，不斷透過中間人詢問宋楚瑜的態度，但宋始終把王金平放在一邊，親民黨內人士認為，王金平對親民黨並沒有加分效果，宋不太可能把親民黨的未來交給王金平。直到郭台銘與宋楚瑜連繫起來，整個情勢就不一樣了

有黨政人士分析，宋老驥伏櫪，郭不甘雌伏，郭宋結盟，此舉非但不會影響韓國瑜的選票，甚至會激發藍軍票源。但台灣選民自主越來越高，投了韓國瑜，政黨票不一定會投給國民黨，就是因為害怕重蹈民進黨總統、立法院全拿的覆轍，由民進黨隨意擺佈的這四年，民眾吃盡苦頭。未來國會內無黨、小黨林立，派系自立山頭，恐是避免不了的事實；郭宋結盟意圖總統拉下韓國瑜，立院龍頭競爭中，要脅民進黨及國民黨，在兩黨之中成為關鍵因素，從中獲取最大政治利益。

民進黨擔憂立委席次不過半，立法院正副院長寶座恐將易手，因此蔡英文向宋楚瑜遞出橄欖枝。（圖／黃耀徵攝）

(中時電子報)