台中市太平區1歲多陳姓女童遭郭姓保母施虐致癱案，台中地院27日宣判，依傷害致重傷害罪判郭姓保母徒刑6年8月。女童母親表示，無法接受，女兒被虐成癱瘓，根據醫師診斷一輩子都不會痊癒，家屬將上訴。

24歲的郭女與擔任警察的鄭姓丈夫在台中市太平區租屋，她照顧2歲兒子，並收托2名2歲以下幼童，郭女在2018年6月21日上午，獨自照顧兒子和1歲多陳姓女童，幫女童換尿布時，因兒子及女童同時哭鬧，她情緒失控，從女童腋下抱起猛力搖晃，單手從床上抓起女童左手，重摔在床墊上，女童頭部猛力撞擊床墊，失去意識反應，造成癱瘓、無法進食及言語等重大傷害，檢方依重傷害罪將郭女起訴。

台中地院一審法官27日宣判，陳姓女童的母親及舅舅到場，法官以傷害致重傷害罪判郭姓保母徒刑6年8月。女童家屬受訪表示，郭姓保母施虐，導致女童癱瘓，涉及重傷害罪，卻輕判6年8個月，他們將再提上訴。

(中時 )