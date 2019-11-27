高雄市今晨又發生街頭鬥毆砍人事件。一名男子清晨6點多疑單獨與多名男女在明鳳二十六街附近發生口角，竟憤而持刀砍人，造成一人手掌幾乎遭砍斷送醫，但行兇歹徒反而在警方獲報抵達現場處理時，還持兇刀回到現場觀察，被員警當場喝令棄刀投降，兇嫌竟因此乖乖的被帶回警局，令人匪夷所思。

這起離奇的鬥毆案發生在清晨6點左右，有多位晨運民眾經過案發現場時，發現幾名男女在街頭爭吵，突然一位男子就拿出開山刀，往對方另一名男子身上猛砍，嚇壞晨運民眾，隨即見到傷者緊握手部倒地。

兇嫌砍傷人後所有人一哄而散，民眾也立刻報警，警消到場後，發現現場留下大攤血跡，傷者手掌受傷嚴重，立刻將其緊急送醫，並訪查目擊者，未料這時兇嫌突然又持刀，還打赤腳走回現場，員警立刻喝斥要求兇嫌棄刀投降。

兇嫌在現場並未抵抗，將開山刀丟棄後乖乖讓員警上銬帶回警局偵訊，同時也將現場另一位女性帶回訊問，目前尚在釐清鬥毆原因。

(中時電子報)