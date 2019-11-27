26日，四川石渠縣真達鄉境內兩隻雪豹爭搶獵物打架，其中一隻受傷雪豹被護林員發現及時救治，這是真達鄉境內第三次發現雪豹。

石渠縣護林員甲塔表示，當日自己與數名隊員在普馬村境內巡山時，發現兩隻雪豹因爭搶一隻岩羊而發生爭鬥，其中一隻雪豹不敵對手被咬傷。爭鬥過程中，雪豹發現了護林員靠近後，迅速停止了打鬥匆匆離去。甲塔說，隊員們不放心那只受傷的雪豹，便將發現的情況按屬地管理原則上報了當地鄉政府，並聯繫了行業主管部門。

接到報告後，石渠縣高度重視，要求當地政府和林業和草原局組織人員在現場附近搜尋受傷雪豹，看看是否需要救治。「我們再次返回現場，發現那只受傷的雪豹因捨不得獵物，趴在岩羊旁。」甲塔稱，可能因為受傷原因，見有人靠近雪豹也沒有離開。

根據現場情況，救援人員決定由獸醫先為雪豹驗傷。為防止雪豹傷人，在做好必要防護措施後，獸醫小心翼翼為雪豹檢查傷情。經查該只雪豹左前肢和左後肢均被咬傷，其中左前肢是貫穿性咬傷，傷勢較重，造成其無法行走。救援人員商量後，決定將雪豹帶回鄉上進行治療。

(旺報 )