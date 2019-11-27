桃園市民期待已久的桃園市蘆竹國民運動中心26日舉行試營運典禮，桃園市長鄭文燦表示，市府積極規劃興建中壢、楊梅、龍潭、大園及桃園5大體育園區，並規劃於中壢區等設置11座國民運動中心。關心台灣運動大小事的台灣運彩也到場祝賀，台灣運彩副總蔡明哲副總還帶著運彩吉祥物「運彩兄妹」出場，活潑可愛的「運彩兄妹」，成會開幕儀式中的亮點，增添活潑歡樂氣氛。

蘆竹國民運動中心106年開工108年竣工，工程總經費共4億9,304萬6,370元，位於桃園市蘆竹區仁愛路一段49號，為地上4層、地下2層之智慧建築，榮獲綠建築鑽石級候選證書，設計理念為結合過去蘆竹地區著名產物，將「蘆竹」紋理回饋到建築設計，中庭透過空間通風換氣之低碳建築物設計亦榮獲2018年國家卓越建設金質獎-最佳規劃設計類。

台灣運彩六年來對台灣運動發展的關注和支助，不僅連三年獲得教育部體育署推手獎，也成為政府振興體育，發掘、培訓及照顧運動人才，及促進國家體育運動發展的最佳助力。

桃園市民期待已久的桃園市蘆竹國民運動中心11月26日舉行試營運典，桃園市市長鄭文燦到場，台灣運彩副總蔡明哲(左一)代表前往祝賀。

鄭文燦市長出典禮時也表示，蘆竹國民運動中心為專業智能運動場館，擁有全桃園首座無障礙坡道50公尺之室內溫水游泳池及標準壁球室，館內設有綜合球場（籃球、排球）、有氧教室、飛輪教室、社區教室、體適能中心、室內抱石場、桌球場及地方特色項目-幼兒體適能等。現委由同樣在雙北市擁有豐富營運經驗之長佳集團負責營運，並在軟、硬體設備與國內多家科技公司合作，引進多項智能科技設備，如仁寶集團運動智能地墊、宏達電（HTC）VR運動虛擬實境、鴻海集團旗下智聯科技負責整合運動數據、台積電可調光智能節電燈具，並打造全桃園唯一專業幼兒體適能教室。

(中時電子報)