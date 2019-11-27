國民黨總統候選人韓國瑜26日的傾聽之旅昨走訪台東，晚間舉行造勢活動，吸引近萬人到場力挺。韓近日也痛批蔡政府。自認為民調高、自以為是的政績，自我感覺良好，其實早已失去民心。友也紛紛在韓國瑜臉書留言。「得民心得天下」、「在台東還能有這種規模太猛了！」

韓國瑜今(27日)在臉書放上一張昨晚在台東參加台東黨籍立委候選人聯合競選總部成立大會的照片。圖中可見，韓國瑜造勢場聚集了長長數排人龍。滿滿的國旗，在台東還能辦起近萬人的中型造勢活動，可以說韓國瑜的魅力不減。

國民黨總統候選人韓國瑜，26日在台東舉辦造勢活動。(圖/取自 韓國瑜官方臉書 )

韓國瑜也表示，「蔡政府自以為是的政績，自我感覺良好，其實早已失去民心」、「得民心者得天下得民調者得痔瘡。昨晚台東造勢感謝支持者」、「我越黑你們越挺」。照片PO出一小時，就吸引2.2萬人按讚。近5千則留言。4百多次轉分享。

網友也紛紛在韓國瑜臉書留言。「得民心得天下～唯一支持韓國瑜」、「在台東還能有這種規模太猛了！」、「全力支持韓市長」、「支持韓國瑜，勇往前進」。但也有網友不滿開向「唯一支持韓國輸，落選再罷免」。

(中時電子報)