向子璇曾來台灣交換，就讀於銘傳大學新聞系，研修廣電製作相關課程一學年，並且接受過央廣採訪，分享陸生交換心得，在台表現非常活躍。 （摘自臉書兩岸ING）

中國創新董事會主席兼行政總裁向心及其妻子龔青，因捲入共諜案遭北檢限制出境，昨更傳出向心的女兒向子璇曾在銘傳大學擔任交換生，並上央廣接受訪問。如今向子璇的微博照片流出，她的高顏值意外引發網友熱議，但銘傳大學今強調，已跟向子璇確認是鳥龍一場，但一場同名同姓風波，也讓銘傳向子璇知名度瞬間破表。

據了解，向心夫婦的女兒名叫「向子璇」，就讀於廈門理工學院，1996年出生，身高165公分，不但外型甜美，還有著迷人電眼與長腿，還因此登上大陸正妹網站。微博《廈門校花》報導，文中是這樣介紹「她叫向子璇，96年，就讀廈門理工學院，身高165公分，喜歡旅遊、健身，身材不錯，你覺得幾分？」這讓許多網友暴動，直呼「真美～」。

雖共諜案至今尚撲朔迷離，卻驚傳出向氏夫妻育有一女，且在台灣就讀。經過一番循線搜查後，竟發現向心之女還是位「高顏值正妹」。（摘自微博）

有PTT網友開始熱搜向子璇相關消息，發現就讀廈門理工學院廣播電視學系播音與主持藝術專業三年級的她，曾來台灣交換，就讀於銘傳大學新聞系，研修廣電製作相關課程一學年，並且接受過央廣採訪，分享陸生交換心得，在台表現非常活躍。

不過，《中時電子報》今（27日）透過電話聯繫銘傳新聞系辦公室，系辦表示，向子璇確實曾來系上做交換，而昨天該校廣播電視學系主任杜聖聰已有聯繫向子璇，對話中她否認謠言，並表示其父親在深圳工作，因此確認此子璇非彼子璇，2人關係僅為同名同姓的巧合罷了。另外，系辦指出向子璇於2、3年前就已回去大陸。

據了解，向心夫婦的女兒名叫「向子璇」，就讀於廈門理工學院，1996年出生，身高165公分，不但外型甜美，還有著迷人電眼與長腿。（摘自微博）

銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰也在個人臉書上怒斥，「你們爆料的向心跟我孩子（學生）無關，完全亂扯」、「向心女兒的向子璇跟銘傳大學沒關係，是同名同姓，懂嗎？媒體不查證，可恥」。一連2篇文澄清向子璇清白，純屬烏龍一場。

就讀廈門理工學院廣播電視學系播音與主持藝術專業三年級的向子璇，曾來台灣交換，就讀於銘傳大學新聞系，研修廣電製作相關課程一學年，並且接受過央廣採訪，來台表現非常活躍。（摘自YouTube）

(中時電子報)