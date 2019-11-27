博物館也能做運動！2020東京奧運即將在明年登場，新北市文化局盤點新北各大博物既有空間與設施，將打造博物館運動體驗區，將在鶯歌陶瓷博物館打造運動bar，十三行博物館打造射箭場，淡水古蹟博物館打造網球場，黃金博物館則有結合生態的攀岩場，最快明年5月啟用。

文化局長蔡佳芬27日在市政會議報告指出，新北市文化局已取得中華奧會授權，將在新北博物館打造常設的國際奧林匹克日活動，並會區隔原參觀路線與運動場所，動、靜皆不互相干擾。

鶯歌陶瓷博物館因為有寬敞大廳，文化局打算在裡頭打造運動Bar，邀請民眾一起來看球賽嘗美食；淡水古蹟博物館裡頭英國領事館草地，過去就是英國人打網球休閒的場所，將結合史料還原當時樣貌，供民眾遊憩；十三行博物館則結合原住民射箭文化，在考古公園打造射箭場；黃金博物館則結合園區內蕨類生態牆，打造運動與生態結合的攀岩場。

(中時 )