川普：美國將認定墨西哥販毒集團為恐怖分子 11:522019/11/27 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普在今天播放的一項專訪中表示，他會將墨西哥販毒團夥認定為恐怖分子，理由是他們在毒品與人口販運方面所扮演的角色。 川普在接受保守派媒體人歐萊利（Bill O'Reilly）專訪時表示，「他們（販毒集團）會被認定…過去90天我一直在做這事，你知道的，認定並非易事，必須歷經一段程序，目前作業進展得很順利。」 墨西哥外交部長25日表示，他並不預期美國會採取此一行動。 (中央社) #墨西哥 #販毒 #川普 #恐怖分子 #專訪 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 在飯店偷幹這事 華裔導遊向美認間諜罪了 - 國際 金正恩視察女兵連 女兵反應一個樣 - 國際 防彈窗驚天裂 特斯拉新車真有20萬輛訂單？ - 國際 無解？美陸雖近達協議 但仍卡死在這三癥結 - 國際 港選後首發聲 川普：挺示威民眾 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。