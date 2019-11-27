美國總統川普在今天播放的一項專訪中表示，他會將墨西哥販毒團夥認定為恐怖分子，理由是他們在毒品與人口販運方面所扮演的角色。

川普在接受保守派媒體人歐萊利（Bill O'Reilly）專訪時表示，「他們（販毒集團）會被認定…過去90天我一直在做這事，你知道的，認定並非易事，必須歷經一段程序，目前作業進展得很順利。」

墨西哥外交部長25日表示，他並不預期美國會採取此一行動。

(中央社)