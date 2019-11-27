總統蔡英文日前提出擴大育兒津貼政見，若連任就將育兒津貼翻倍，由2500元加碼至5000元，並擴大補助年齡至6歲。衛福部隔日回應，若順利推動將爭取經費。此舉打臉了衛福部先前接受質詢的否定態度，遭立委抨擊政策由總統主導，欠缺專業度。

立法院今早召開社福及衛環委員會，除審查《中醫藥發展法》草案，亦針對《醫師法》、《藥師法》、《營養師法》等修正案進行討論，並對衛福部近期的政策展開質詢。

王育敏質詢衛福部部長陳時中時表示，早在今年5月就曾質詢衛福部，要求將育兒津貼提升，育兒、托育補助一致化，讓家長獲得更多支持。當時衛福部受限於財政，表示不可行，卻在日前蔡英文喊出加碼後，表示明年編列預算，並向主計總處爭取多出的77億元經費。

王育敏認為，衛福部先前以財務困難敷衍立委，蔡總統臨時加碼卻全盤接受競選支票。另一方面，蔡總統喊出長照2.0升級版，除擴大服務，經費也將從400億增加至600億，衛福部也表示朝此方向擴大服務量能，卻未交代財源，不提高稅收，也不接受長照保險制。

衛福部政策理應由專業主導，卻因選舉而亂了套。王育敏認為，不論是少子化政策或長照2.0，都不該因為總統的臨時加碼，造成主管機關執行上上的困難。立委陳宜民亦呼籲衛福部，有多少錢就做多少事。

(中時 )