藝人謝忻和阿翔激吻爆出不倫戀，被經紀公司冷凍多時總算復工，日前召開記者會時，更哽咽鄭重向阿翔及其家人道歉，今天正逢38歲生日的她，則在臉書寫下「最終章」，除了揭露被名為「Uncle Sam」的人打醒之外，更直言：「你再也不會弄哭我」。

謝忻臉書寫下放逐自我的「最終章」，表示過程中有個微弱聲音告訴她要堅強，直到帶著莫名思緒離開台灣之前，跟一位名為「Uncle Sam」的人坐在咖啡店面對面談心事，對方跟她表示：「它就是發生了，就已經發生了，妳想哭就大聲哭啊，能這樣用力地哭出來其實也很舒暢」，接著直言：「別以為老天爺不知道，祂都看在眼裏，衪就是要教訓妳目中無人的模樣」，最後更語重心長表示：「無論如何，記得家人是天，家人最重要」，這席話也讓她鼓起勇氣，回家面對現實中的無情謾罵。

謝忻臉書全文。（圖／ 謝忻臉書全文）

正逢38歲生日的她，更在文末寫下：「生日，夜闌人靜，照例失眠地窩在床上，台北的空氣有些溼涼，謹以這十篇FB文章銘記那段人生的岔路與意外的旅程」，更對Uncle Sam表示「你再也不會弄哭我，休想」，看到謝忻這篇感性發文，讓許多網友紅了眼眶，更紛紛留言打氣，但也有人瘋猜Uncle Sam的真實身分，應該就是英文名也叫Sam的王少偉，立刻先起熱議。

(中時電子報)