近來檢警發現有「集團式」人肉販子引進外女來台賣淫，還以種種殘忍酷刑拘禁、逼迫她們當「性奴隸」。檢警日前破獲的「辣椒」集團，就有不少讓人髮指的刑罰，來對付不服從或企圖逃跑女子。
獲救的越南籍女子透露，集團施以的刑罰，計有「裸體坐冰」、「溶膠戳陰」、「冰柱搗穴」、「塗蜜引蟻」、「刀挑腳筋」、「強迫餵毒」、「打停經針」等，光聽名稱就讓人不寒而慄。
所謂「裸體坐冰」，就是將女子關在暗房內，逼其坐在大冰磚上，再以電扇「伺候」；「溶膠戳陰」則是以熱熔膠條戳下體或抽打，甚至將滾燙的膠液滴在身上；「冰柱搗穴」是將長條狀冰塊塞入保險套，再插進女子下體；「塗蜜引蟻」是將被害人帶到山區綑綁後，在乳房、下體上塗蜂蜜，並找來螞蟻爬上身嚙咬。「強迫餵毒」及「打停經針」則是逼女子24小時不斷電接客的惡毒手段。
而上述刑罰，都還只是對付不服從、想給個教訓但還希望女子繼續接客者，當使出最終極的「刀挑腳筋」（以西瓜刀穿刺後腳跟腱）時，就代表集團已經放棄該名女子，1名越女就回憶，曾有同伴逃跑後，集團對大家「精神訓話」，指若逮到她就要動用此大刑，嚇得沒人敢再動念逃跑。
(中時電子報)
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