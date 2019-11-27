美國電動車大廠特斯拉汽車（Tesla Inc）新款電動皮卡車「Cybertruck」21日首次登場便一鳴驚人，號稱防彈的裝甲玻璃竟在鐵球隨便敲一下就裂成蜘蛛網，沒想到車窗驚天一裂不但沒嚇跑客戶，反而吸引了約20輛訂單。不過美國財經媒體CNBC指出，千萬別被特斯拉執行長馬斯克給呼嚨了，所謂20萬輛訂單只是初步「預購」，距離真正下訂還有好幾個步驟要走，最重要的是，下訂之前，消費者隨時可免費取消預購訂單。

美國電動車大廠特斯拉汽車新款電動皮卡車「Cybertruck」21日首次登場便一鳴驚人，號稱防彈的裝甲玻璃被鐵球隨便敲一下就裂成蜘蛛網。

Cybertruck 21日晚首度亮相，號稱能抵擋9釐米手槍子彈的防彈玻璃竟瞬間被打成蜘蛛網，不過後續幾天，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）持續在推特吹噓取得多少訂單，從上周五的15萬輛訂單擴張到周日的20萬輛訂單，顯示消費者並沒有因為車窗驚天一裂嚇破信心。

187k — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

200k — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

不過美國財經媒體CNBC指出，究竟Cybertruck是否真的取得20萬輛訂單，事實仍有待商榷，這可能只是馬斯克「吸睛」的慣用伎倆。檢視特斯拉官網「Design Your Cybertruck」頁面，網頁右下角有一個「下訂單」的按鈕，旁邊寫著100美金（約新台幣3,049元）就能下訂Cybertruck，不過下方又列出一段文字指出這只是一個「預購」訂單，如果仔細檢視預購協議聲明，會發現100美元只是後續特斯拉寄送車輛配置表、最終價格表以及其他相關程序的手續費用，並不等同於下訂車輛的「訂金」。

預購協議聲明清楚指出，客戶提交預購訂單並且提供支付方式等相關資訊後，一旦客戶所選購的車輛確定能夠生產，特斯拉會再寄送車輛配置表及最終價格表，並且簽署購買合約，聲明還特別以粗體字強調，「直到交車之前，客戶隨時都能取消預購訂單」，並且獲得「全額退款」，換句話說，即便許多人已經提交預購訂單，但直到2021年Cybertruck真正投產前，消費者隨時能夠反悔。

CNBC分析，消費者只需要支付100美元，很難說這些「預購訂單」最終會轉成真正「銷量」。文章指出，2016年特斯拉Model 3初登場時，粉絲也能「預購」，但是當時的預購費用要價1,000美元，今年初新推出的休旅車款Model Y預購費更高達2,500美元，相較之下，Cybertruck可說是相當便宜。

亮相一周後，Model 3取得32.5萬輛預購訂單，隔年第2季，預購訂單增至51.8萬輛，但當時馬斯克也坦承，其中6.3萬輛已經取消預購、退還費用。因此，Cybertruck究竟取得了多少真正訂單，可能還得繼續觀察才說得準。

(中時電子報)