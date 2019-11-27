法拉利超速逆向撞死女店員 肇事男否認飆車 10:342019/11/27 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 法拉利爆衝釀1死1傷，肇事林男搖頭否認飆車（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 40歲林姓男子26日下午3時許，駕駛破千萬元法拉利行經新北市新莊區福營路，車輛突然暴衝至對向車道撞擊2輛迎面而來的機車，2騎士當場彈飛，38歲蘇姓女騎士送醫後不治，警方正進一步釐清事故原因，肇事林男27日遭警方移送，過程中全程低頭不發一語，媒體追問是否在街頭飆車，林男頻頻搖頭，警方偵訊後將林男依過失致死罪移送法辦。 (中時 ) #警方 #法拉利 #移送 #肇事 #過程 也許您會感興趣 推薦閱讀 天然純手工 百川黑糖王 濃純香古早味 04:102019/11/23 企業經營 女子當街遭強押上車 警攻堅才知是「生日驚喜」 14:572019/11/23 社會 女子倒車「保齡球」肇事車主全賠 13:042019/11/24 社會 牽車撞壞隔壁車殼 基隆騎士為100元吵到警察來 14:562019/11/25 社會 共諜案敏感 2人移送至原特偵組辦公室訊問 21:502019/11/25 社會 男子借來法拉利街頭狂飆 女騎士遭撞噴飛慘死 17:552019/11/26 社會 借來的法拉利爆衝 釀1死1傷 19:442019/11/26 社會 苗栗縣警局道安檢討列5大肇事路口提醒民眾注意 19:382019/11/26 社會 法拉利爆衝對向車道 騎士1死1傷 04:102019/11/27 地方新聞 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 09:372019/11/27 社會 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 慟！父母長期狂吵 11歲童心碎跳39樓亡 - 社會 反年改攔小英車隊傷屏東警 4退休軍警遭判刑 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 【性奴地獄3】騙同鄉來台學美甲 越女慘成肉便器 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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