40歲林姓男子26日下午3時許，駕駛破千萬元法拉利行經新北市新莊區福營路，車輛突然暴衝至對向車道撞擊2輛迎面而來的機車，2騎士當場彈飛，38歲蘇姓女騎士送醫後不治，警方正進一步釐清事故原因，肇事林男27日遭警方移送，過程中全程低頭不發一語，媒體追問是否在街頭飆車，林男頻頻搖頭，警方偵訊後將林男依過失致死罪移送法辦。

(中時 )