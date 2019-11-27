針對大陸本月推出對台26條措施後，各地落實情況，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今表示，福建在部分領域開展了先行先試，為奇美等3家台企提供增資獎勵合計人民幣1100萬元（約台幣5000萬），還設立了貿易救濟專項資金，對台企出口貿易提供救濟，還為燦坤等台企累計提供了近百億美元的出口業務風險保障。

朱鳳蓮在國台辦例行記者會上指出，福建在部分領域開展了先行先試，已經取得了一些具體進展。比如冠捷、建霖、六和機械、東南汽車等台企已經設立國家級或省級工業設計中心、企業技術中心。

朱鳳蓮還稱，福建為奇美等3家台企提供增資獎勵合計1100萬元，還設立了貿易救濟專項資金，對台企出口貿易提供救濟，還為燦坤等台企累計提供了近百億美元的出口業務風險保障。廈門市金融辦為11家台企提供了融資擔保，規模達到7600萬元，同時推出海峽股權交易中心台企板塊。

此外，江蘇省昆山日前也發布了服務台胞台企的20條特色舉措，涉及到支持台企就地轉型、科技惠台、人才培養等。

(中時 )