今年全國語文競賽11月22至24日辦理，由台北市政府承辦。不過，教團今天指控，這場比賽主辦單位進行直播，但卻出現狀況，原住民族競賽絕大多數資訊設備無法完成直播畫面，讓許多原住民教師、學生與家長翻山越嶺而來，卻空留深深的遺憾！

台北市學校教育產業工會、新北市教育產業工會今天發布新聞稿，指責「落漆的柯文哲」，台北市教育局轉播出包的全國原住民族語文競賽成為家長的遺憾。

他們指出，參賽的原住民學生由鄉鎮開始過關斬將，榮耀的代表各縣市參加全國賽。比賽當時本該是見證孩子努力學習，登台展現學習成果的美好影像，卻因為承辦的台北市政府賽前準備工作不嚴謹，讓視聽設備出了狀況，絕大多數偏鄉師生、父母、祖父母、親人加油團與指導老師面對的是「黑屏」。

即使主辦單位事後補救，截至目前為止，有關108年全國語文競賽朗讀直播網址更新結果也僅有泰雅族、魯凱族、賽夏族等三族語朗讀比賽的直播影像，但包括鄒族、雅美族、噶瑪蘭族、阿美族、卑南族、撒其萊雅族、排灣族、卡那卡那富族、賽德克族、拉阿魯哇族、布農族、邵族、太魯閣族等的影像，至今在全國語文競賽網站上卻沒有資料，讓相關人員感到遺憾，尤其涉及學生比賽權益及申訴的機會，都無法及時提出！

教團表示，全國各縣市的原住民族語帶隊教師忿忿不平地說，簡直是一賽兩制，不在意原住民，歧視原住民。國語、閔南語、客家語在內湖高工順利完成賽事，但是，原住民語朗讀在麗山國中的賽事，根據參賽族語教師表示，當時除了阿美族和布農族，其他族群幾乎都是黑屏。

教團說，柯文哲的教育局團隊，辦理108年全國語文競賽，在文宣上寫到「全國首善之都，匯集流行時尚、尖端科技、藝術文化之璀璨」卻是這般的落漆，實在令人無法接受！

(中時 )