民進黨立委李俊俋、劉世芳今日於立法院內政委員會表示，社會秩序維護法第20條、第21條對於易以居留的條文明顯違憲，李俊俋指出，105年時立法院已作成附帶決議要求行政院盡速處理，但內政部遲遲未送案。內政部次長邱昌嶽答詢時承諾第20條、第21條可以先行。

李俊俋指出，社會秩序維護法的前身是違警罰法，但違警罰法被大法官解釋第251號認定違憲，因此後來公布社會秩序維護法。李俊毅提到，社會秩序維護法當中對於拘留之相關規定，其實都是沿革違警罰法而來。

李俊俋說，社維法第20條中提到，罰鍰逾期未繳納者，警察機關得聲請易以拘留，但拘留既不是刑罰也不是行政罰。李俊俋表示，難道沒錢就該關嗎？邱昌嶽也當場表示對現行法令並不認同。

李俊俋表示，內政部日前所提相關報告，也認同一般拘留或易以拘留都涉及影響憲法中對人身自由的保障。但卻又說要等整部社維法修完再來討論。丘昌嶽回應，那是警政署的意見，內政部是希望盡快處理。

李俊俋另表示，105年立法院曾做出附帶決議，要求行政院在6個月內提案修正社維法，但至今未提。李俊俋說，現在不處理，未來也同樣會被認定違憲。丘昌嶽也同意，並說內政部的立場也希望未來沒有拘留這樣的處罰條例。

民進黨立委劉世芳也對此質詢今日列席的法務部參事張春暉。張春暉答詢表示，若大法官認為易以拘留有違憲之虞，法務部會認同，也會接受。

(中時 )