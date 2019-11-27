網友看完韓國瑜造勢場，直言「地廣人稀之處，還能聚集如此人潮，可預見韓國瑜2020絕對百分之百勝出」。（擷取自YOUTUBE/江湖）

國民黨總統參選人韓國瑜昨到台東進行傾聽之旅，傍晚出席聯合競選總部成立大會，除現任縣長饒慶鈴及前縣長吳俊立外，先前鴻海董事長郭台銘選定的副手、前台東縣長黃健庭也站台挺韓，宣告台東藍營整合成功。網友「江湖」也錄下造勢場的情形，網友看完表示「地廣人稀之處，還能聚集如此人潮，可預見韓國瑜2020絕對百分之百勝出」。

韓國瑜昨在競選總部成立大會指出，在民進黨執政下，各產業都「慘」，從大家的眼睛可以看出民心思變，尤其中南部越支持民進黨，日子過越苦，面對貪汙腐敗的民進黨，人民已經退無可退。他也呼籲民眾眼睛擦亮，明年1月11日慎重投票。

有名網友「江湖」在YOUTUBE直播造勢場的畫面，當韓國瑜尚未到場時，現在已坐了許多人。該網友在逛國瑜夜市時，也有感而發表示，國瑜夜市是一種執政理念，反觀民進黨雙主菜便當...，他認為就是執政本質，韓國瑜是提供平台大家公平競爭，蔡英文是雙主菜便當，民進黨執政下，經濟不好只能補助補助再補助，該網友認為民進黨不會創造財源只會補助。

網友看完影片也紛紛表示「非假日也有這麼多人挺韓國瑜」、「地廣人稀之處，還能聚集如此人潮，可預見韓國瑜2020絕對百分之百勝出」、「台東人令人震撼的熱情」、「人氣好高哦！現在只怕民進黨出奧步」、「台東是個小地方 , 出來支持韓市長還那麽多人」、「 今天是上班日就這麼多人，若是假日肯定超爆棚了」、「這就是我們要的庶民總統」。

(中時電子報)