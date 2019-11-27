針對大陸日前發布經濟普查結果，台港澳投資企業在所有企業當中的占比有所下降情況，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今表示，大陸過去是、現在是、未來也仍會是台胞台企投資興業的最佳選擇，會積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，推動兩岸應通盡通。

朱鳳蓮指出，在過去5年中，企業法人單位總共是1857萬個，增長了126.2％。在這當中，大陸企業是1834.8萬，占到了98.8％，台港澳商投資企業11.9萬個，占0.6％；外商投資企業是10.3萬個，占0.6％。這反映出大陸的營商環境不斷優化、各類市場主體大量同步增長的新局面，也反映出大陸企業的實力和經濟發展活力，說明我們的市場蛋糕做得更大了。

朱鳳蓮強調，大陸過去是、現在是、未來也仍會是台胞台企投資興業的最佳選擇。從商務部統計的資料來看，今年1至10月，大陸批准台資項目4350個，同比增長10.9％，實際利用台資15億美元，同比增長35％。我們會繼續積極地為台胞廣泛參與大陸的經濟建設創造條件，為台胞台企參與國家重大發展戰略提供政策指引，搭建更多的管道平台。

朱鳳蓮還表明，大陸還會積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，推動兩岸應通盡通。也會進一步落實落細「31條措施」和「26條措施」，持續同台胞台企分享發展機遇，提供同等待遇。希望台胞台企能夠發揮自身優勢，搭上大陸擴大內需市場的快車，在融入大陸快速發展中取得自身更大的發展。

(中時 )