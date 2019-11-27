國民黨副總統參選人張善政，上午出席亞太戰略資安論壇受訪時說，蔡政府執政兩岸關係嚴峻，網路戰慘不忍睹，唯有加大力道把民間力量移往政府，官民一條船才有辦法真正抵抗對岸網軍的攻擊。

亞太戰略資安論壇主題是「台灣的機會及隱憂」，張善政被問到資安問題時說，5G的速度快，延滯時間又短，應用多、但可能的漏洞也愈來愈多，所以資安的技術其實不管4G、5G都一直在進展，但在5G時代是更嚴肅的題目，今天國際資安組織CSCIS在台灣落地，非常棒，因為台灣資安不能自外於國際。

而對於對岸網軍攻擊，張善政表示，這其實已經很多年了，即便他還在政府任職時，擔任政府的資訊長、資安長，就算馬政府時代，兩岸關係表面上比較和緩，但網路世界從來沒有一天是平靜的，現在兩岸關係更嚴峻，相信在網路戰裡，更慘不忍睹，資安這塊與實體國防不一樣的地方，就是民間力量非常雄厚，因為銀行、電訊公司也需要資安，所以民間的資安力量是可以幫助政府，政府在資安方面體制上沒有足夠的編制，待遇沒有足夠吸引力，要吸引到一流資安人才，短期間不那麼容易，民間其實是很大的力量可以幫政府補強資安。政府可以更大力道把民間的力量再移到政府去，官方民間一條船才有辦法真正抵制對岸網軍的攻擊。

一同出席的國民黨立委許毓仁表示，發展資安應該是發展科技的第一步，因為在新科技底下，如果沒有堅強的資安、基礎建設處處是漏洞，投入再多的資源也是枉費，所以今天邀請資安聯盟及五眼聯盟來台灣落地也是重要的使命，目前政府做不到的，先透過民間組織來做也是重要的一步。

對於防止中共網軍攻擊，許毓仁認為，其實民間政府的公私部門合作非常重要，公部門遭受攻擊每個月超過上千萬次，雖然少數的攻擊真正滲透到政府部門，但如能結合民間資安人才建構民間資安團隊，甚至政府透過國發基金投資資安產業，台灣資安實力才能發揮並發揚光大。

(中時 )