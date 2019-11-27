台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌強調，一旦檢方查獲有冒名告發情事時，將追究幕後真正告發人涉及偽造文書的罪責。（洪榮志攝）

台南市4名不同行政區的里長，疑似遭冒名向新北地檢署告發台南市同一家素食餐廳涉及公共危險罪嫌。案經新北檢上簽台灣高檢署移轉台南地檢署調查後，南檢襄閱主任檢察官林仲斌27日表示，檢方已收案正釐清有無犯罪情節中。林仲斌還強調，一旦檢方查獲有冒名告發情事時，將追究幕後真正告發人涉及偽造文書的罪責。

4名疑似遭人冒名告發的里長，分別是：新營區新北里長陳登山、鹽水區汫水里長顏瑞欽、永康區王行里長陳丁為及歸仁區武東里長劉延欽。他們4人不僅不同行政區，甚至連黨派、本業也都不一樣。他們是在10月28日分別接獲來自高檢署、新北地檢署移轉管轄的通知信函，經向檢方查證後，才赫然發現自己居然成為告發人，懷疑遭人冒名。

林仲斌強調，南檢已收案、分案，負責此案的檢察官會先檢視檢舉內容，如果有涉及犯罪情事，就會通知告發人到案協助說明；如果檢舉內容只是違反相關法規，就會移請市府等相關單位處理，檢察官就直接結案。如果檢察官傳喚告發人到案，他們卻否認告發，檢察官也會依法追查幕後真正告發人涉及偽造文書等罪嫌。

(中時 )