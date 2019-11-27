針對台灣貨輪「萇薪號」11月20日在福建閩江口水域與不明船舶發生碰撞並且沉沒，目前仍有2名台灣船員失蹤，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今表示，當下福建省海上搜救中心全力開展搜救，21日晨救起7名船員，2名失蹤台灣船員，其中1名遺體22日晚找到，另一位則在今早找到遺體。

朱鳳蓮說，大陸一直在密切關注這個情況。據了解，11月20日21時50分，廣東一艘貨輪與台灣「萇薪號」貨輪在福建省福州市閩江口川石島南側約0.66海裡的地方碰撞，「萇薪號」不幸進水沉沒，造成船上9名船員（其中有6名台灣籍船員、3名印尼船員）落水。

朱鳳蓮指出，接獲消息後，福建省海上搜救中心即刻啟動了應急預案，派出直升機、搜救船全力開展搜救。21日晨救起了7名船員，也做了妥善的安置。2名台灣船員失蹤，其中1名船員的遺體22日晚上被找到。剛得到消息，今天早上又找到了一具遺體，身份還在確認當中。目前有關方面正在對肇事船隻和事故的原因進行調查。

(中時 )