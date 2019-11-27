美式賣場Costco好市多「黑色購物節」，許多消費者更選在這時候囤貨零食小點，有網友在PTT討論「Costco好吃的餅乾」，分享之前在好市多買的蝴蝶餅乾夾起司抹醬令人懷念，不少網友雖然對這款餅乾讚譽有加，但卻一致認為，最涮嘴的還是另一個口感酥脆的「蝴蝶碎餅」，直呼：「吃了就回不去了！」、「等等手刀去搶」。

網友分享Costco之前賣的蝴蝶餅乾「SNYDER'S cheddar cheese」。（圖／摘自PTT）

原PO在網路論壇 PTT上發文「Costco好吃的餅乾」，表示前幾天腦中突然閃過Costco之前賣的蝴蝶餅乾夾起司抹醬『SNYDER'S cheddar cheese』，請大家順便分享最近覺得好吃的餅乾。

沒想到網友留言卻意外神出另一個系列的「蝴蝶碎餅」更涮嘴，甚至有網友另起一篇文章表示，「蝴蝶碎餅偏硬酥脆的口感非常非常棒，越吃越涮嘴，所有鹹的口味都是配啤酒的好朋友」，其他網友也紛紛留言「真的超好吃」、「會不知不覺吃掉一大包」、「這個配沙拉超好吃」、「鹹口味加在濃湯或沙拉裡很棒」、「美國留學時常吃」、「等等手刀去搶」。

PTT網友推薦另一系列的「蝴蝶碎餅」更涮嘴。（圖／摘自PTT）

PTT網友讚蝴蝶碎餅口感酥脆，越吃越涮嘴。（圖／摘自PTT）

(中時電子報)