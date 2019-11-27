國民黨總統參選人韓國瑜民調落後，26日在台東竟諷刺說「得民調得痔瘡，要得民心才能得天下」。台北市長柯文哲27日表示，在醫學上這是沒有道理，實在看不懂邏輯，通常塞劑塞一塞就好，吃綠豆粉很有效，並突然自爆「但我絕對不是看民調得來的，20年前有…」，讓媒體笑翻傻眼。

針對韓國瑜的「得民調得痔瘡」說，柯文哲表示，這什麼意思？民調看久就得痔瘡？在醫學上這是沒有道理，通常塞劑塞一塞就好，吃綠豆粉很有效。媒體詢問「你自己有痔瘡嗎？」柯答「20年前有，但我絕對不是看民調得來的。」

對於韓是否因民調落後才這樣講？柯說，對啦，得民心者得天下我們都曉得，但得民調者得痔瘡，實在不懂邏輯是什麼。媒體追問，但韓初選時，民調比鴻海創辦人郭台銘及前新北市長朱立倫強，但韓的痔瘡不就特別？柯說，好啊，齁，換下一題。

親民黨總統參選人宋楚瑜26日接受周刊專訪直指，韓國瑜現象是台灣政治的悲哀，柯說「不要太難過啦，每個時期過去就好」。宋還說會出來選是因為在打高爾夫球時，有一個「桿弟阿嬤」說他不出來選，台灣就會沒希望，柯反問「阿嬤還有桿弟喔？淡水有鐵蛋阿嬤，還有淡水桿弟阿嬤，好啦好啦。」

(中時 )